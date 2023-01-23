『チェット・アトキンス レコード 22枚まとめ売り カントリー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 08時 44分に出品され04月10日 08時 44分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古品、長期保管のため、ジャケット、レコード共に使用感、傷、汚れ、ほこりなどがございます。

帯、ライナーについては入っているもの入っていないものがあります。

帯は写真でご確認ください。

またライナーは入っていないものとしてお考え下さい。



一部見にくい部分もあります。

1枚毎の試聴は出来ておりませんのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>レコード>>>洋楽 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

レコード

洋楽 タグ チェット・アトキンス

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22枚まとめ売り

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