『美品 トッズ D-BOW ハンドバッグ 2way 肩掛け 斜め掛け グレージュ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 09時 59分に出品され04月04日 09時 59分に終了予定です。即決価格は13,611円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【サイズ】

横幅→約30-33cm

高さ→約20cm

マチ→約15cm

ハンドルから本体までの高さ→約14cm

ショルダーストラップの長さ→約96-116cm



サイズは平置きではかった長さになります。自身で測った採寸のため多少の誤差はご理解ください。



【商品】

TODS/トッズのアイコンバッグとして人気の高いD-BOW/Dボウ。



洗練されたデザインと上質なレザーの質感が魅力のハンドバッグです。



2WAYで使える肩掛け、斜め掛け可能なグレージュカラーのバッグです。



上品なデザインながら、カジュアルなスタイルにも合わせやすく、デイリーユースだけでなく特別な日にもぴったりです。



【カラー・デザイン】

グレージュ



【素材】

レザー



【付属品】

ショルダーストラップ

保存袋



【その他】

間口:ファスナー

外側ポケット:無し

内側ポケット:ファスナータイプ×1、オープンタイプ×2



【状態】

特筆するキズや汚れはありませんのでまだまだお使いいただけます。



※状態は必ず写真をご確認ください。

※あくまで中古品となりますので、神経質な方、完璧なものをお求めの方はご遠慮ください。



【梱包について】

プチプチで包んだ上で発送致します。



【購入先】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



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管理番号b422





素材...本革



カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トッズ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

トッズ

D-BOW

ハンドバッグ

2way

肩掛け

斜め掛け

グレージュ