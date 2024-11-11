『✨人気✨Naptime コーデュロイ トートバッグ ショルダーバック ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 19時 29分に出品され03月13日 19時 29分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⬜︎ブランド

Naptime

ナップタイム



⬜︎商品名

ショルダーバッグ



⬜︎カラー

ブラック



⬜︎平置き採寸

ヨコ...約29cm

タテ...約33cm

マチ...約11cm



⬜︎素材

コーデュロイ



⬜︎状態

目立つ汚れや傷はありません✨

まだまだ使っていただけます(^^)





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