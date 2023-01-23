『✨未使用品 ケルヒャー 高圧洗浄機 JTKサイレント【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 38分に出品され03月11日 19時 38分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨未使用品

ケルヒャー 高圧洗浄機

JTKサイレント

ジャパネットオリジナルセット



◆付属品

●高圧ホース10m

●トリガーガン

●バリオスプレーランス

●サイクロンジェットノズル

●フォームノズル

●ウォッシュブラシ

●アクセサリーバッグ

●3m水道ホースセット

●取扱説明書



⭐️状態

3年程前に購入後、組み立てのみ行いましたが使用しなかったので、箱に入れて自宅保管していました。

目立つような傷・汚れはありません。

❌️説明書のみ別で保管していたため汚れがあります。



⭐️発送

元箱にプチプチを巻いて発送します



⭐注意点

照明やカメラ等の関係上実際の色とは

多少異なる場合がある事をご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ケルヒャー