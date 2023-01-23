『✨未使用品 ケルヒャー 高圧洗浄機 JTKサイレント【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 38分に出品され03月11日 19時 38分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ケルヒャー
ダイソン 掃除機 純正 未使用 Ｖ10 バッテリー
¥ 8190
【本体清掃済み】Roomba i2 i2158 ロボット掃除機 RVD-Y1
¥ 11700
アイリスオーヤマ極細軽量ステッククリーナーSBD-E4P美品別売りバッテリー付き
¥ 7800
⭐︎新品未使用⭐︎ ケルヒャー(KARCHER)高圧洗浄機 K2
¥ 9750
スティッククリーナー コードレス 強力吸引 新品 掃除機 自立構造 サイクロン
¥ 7714
【美品】SHARP 掃除機 EC-CT12 電気掃除機
¥ 7020
HITACHI コードレススティッククリーナー PV-BL50K
¥ 10764
【未使用】iRobot Braava 380j 床拭きロボット ブラーバ
¥ 11570
☆アイリスオーヤマ☆充電式ハンディウォッシャー☆JHW-101☆
¥ 9749
SHARK EVOFLEX S30
¥ 10500
Dyson V11 fluffy ダイソンセット掃除機
¥ 7800
【新品】 マキタ コードレス充電式クリーナー CL100DZ + 純正バッテリ
¥ 7020
ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーPuzzi8/1C
¥ 27500
新品未開封 ルンバ コンボ Essential White
¥ 14720
マキタ/Makita コードレス掃除機CL106FDSHW★バッテリー・充電器付
¥ 8346
（使用期間1ヶ月程度）roborock ロボット掃除機[型式：E552-04]
¥ 7020
掃除機 コードレス 21000pa 超強吸引力 サイクロン 35分間稼働 軽量
¥ 8892
シャークニンジャ 充電式サイクロンスティッククリーナー CH965J ホワイト
¥ 10842
落札価格11830円
630 入札履歴
終了
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