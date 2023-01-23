『未使用 タグ付き 極美品 Theory セオリー 牛革 トートバッグ ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 23時 19分に出品され03月10日 23時 19分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



ブランド名

Theory セオリー





縦25cm

横43cm

マチ12cm

持ち手44cm（革部分）

（多少の誤差はあると思いますが目安にしてください）



状態

極美品

未使用タグ付き

カラー ブラック

牛革

定価58000円＋税

袋付き（※袋は薄いシミ汚れ等あり）



ゆうゆうメルカリ便にて発送





カラー···ブラック



素材···本革



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用

タグ付き

極美品

Theory

セオリー

牛革

トートバッグ

ブラック