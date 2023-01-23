『【おまけ付き】 クロコダイル クロコ型押し 本革 高級バッグ グリーン 金箔【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 16時 31分に出品され03月07日 16時 31分に終了予定です。即決価格は11,111円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本革を使用したクロコ型押しで男性も女性も使えるユニセックストートバッグです。



高級バッグをアレンジして使っていましたが、新しいバッグを購入したため出品します。



ティファニーブルーのようなキラキラボディに金箔を贅沢に使用しています。



使用するときはツイリースカーフを巻いて使うとオシャレです。



今回撮影用に巻かせていただいているツイリースカーフもおまけとしてお付けいたします。



破格での販売となりますのでぜひご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

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