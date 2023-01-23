『【kazuyuke2776様専用】手作植木鉢 2点セット A-20+A-110【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 23時 30分に出品され04月15日 23時 30分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 kazuyuke2776様リクエストされた2点セットです。

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ご覧いただきありがとうございます。

サイズは写真を参照してください。

W:14cm

H: 18cm



纏めて購入は大歓迎、纏めて購入すれば、10%オフまで対応できると考えております。

丁寧な梱包を心掛けます。



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