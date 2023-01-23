『新品 BLACK EYE PATCH グレー トレーナーXL【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 09時 48分に出品され04月19日 09時 48分に終了予定です。即決価格は11,699円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BLACK EYE PATCHのスウェットになります

新品未使用タグ付け

サイズXL



【ブランドの魅力】

BLACK EYE PATCHは、ストリートファッションのトレンドを反映したデザインで知られています。このトレーナーは、そのユニークなスタイルと高品質な素材で、ファッションに敏感な方に最適です。



【デザインと素材】

グレーのボディに大胆なプリントロゴが施されており、カジュアルなコーディネートにぴったりです。柔らかい素材感が特徴で、着心地も抜群です。



【購入の理由】

このトレーナーは、普段使いはもちろん、特別な日にも活躍するアイテムです。新品未使用でタグ付きのため、プレゼントにも最適です。



- ブランド: BLACK EYE PATCH

- 色: グレー

- デザイン: プリントロゴ

- 状態: 新品未使用

- 付属品: タグ付き



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ブラックアイパッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品

BLACK

EYE

PATCH

グレー

トレーナーXL