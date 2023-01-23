『エスニック オリエンタル ハイウェスト ロング丈 フレアスカート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 04時 31分に出品され03月28日 04時 31分に終了予定です。即決価格は9,152円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます♪



エスニックな風合いのロング丈フレアスカートです。



カラーは、ライトグリーン、パープル

２色ございます。





※ライトグリーン、売り切れました。





表示価格は、一着のお値段になります。



コメントから、ご希望のカラーご連絡ください、折り返し、在庫確認してご連絡致します。





DEAE価格 14,080 円

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D.E.A.E 楽天市場店でも販売しております。

https://item.rakuten.co.jp/deaeshop/dc10283/





※入荷待ち、在庫切れ、販売終了の場合がございます。





◆サイズ◆

MLワンサイズ



ウェスト：33cm（ゴム上がり）※ウェストゴム仕様

着丈：102cm







◆素材◆

綿100％

刺繍 ポリエステル100％

裏地 綿100％







◆モデル身長◆

160cm







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フレアスカート