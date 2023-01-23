『うふぐすく様専用 新潟県 令和6年 岩船産コシヒカリ 中米 玄米 30kg【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 10時 31分に出品され04月05日 10時 31分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類
|商品の状態:
|新品、未使用
茨城県産 コシヒカリ 新米 送料込み 20kg
¥ 7254
送料込み 精米済み 白米 20kg 6年度産 佐賀県産米
¥ 8580
減農薬ひのひかり米15kg 農家直送
¥ 7644
令和6年度 兵庫県産 コシヒカリ 玄米30kg 送料込み
¥ 10920
米 村田様専用
¥ 9425
■ 富山県産 令和5年度コシヒカリ お米 30キロ
¥ 10530
お米 20kg 佐賀県産 天使の詩
¥ 8190
n863様専用 新米 20Kg 大分県産 ひのひかり 山香米
¥ 8330
送料無料！ 新米！ 栃木県産コシヒカリ
¥ 10530
広島県R5年あきさかり30.5kg玄米 送料、精米無料
¥ 10881
✨新米✨つや姫✨令和6年産✨特別栽培米✨山形県庄内産✨精米15
¥ 7410
R6年富山県産コシヒカリ白米4.5kg×4袋✳️関東、東海、信越、関西地域限定
¥ 8580
送料&精米無料 令和５年度産 新潟コシヒカリ30gk
¥ 11050
長野県産 新米 コシヒカリ（五郎兵衛米）
¥ 11700
みかん農家様専用:令和６年度産:ひのひかり30kg
¥ 8580
令和6年産三重県伊賀産コシヒカリ20㎏ 5㎏×4無洗米( 送料精米料消費税込)
¥ 9555
令和６年度 宮城県産 新米 ひとめぼれ 玄米 30kg
¥ 10075
7 新米 とれたて ひとめぼれ 湧水栽培 15キロ玄米
¥ 8190
落札価格9750円
176 入札履歴
終了
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