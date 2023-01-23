『うふぐすく様専用 新潟県 令和6年 岩船産コシヒカリ 中米 玄米 30kg【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 10時 31分に出品され04月05日 10時 31分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種類...新米

銘柄...コシヒカリ

量...30kg



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・味は規格品と変わりはございません(乳白等の混ざりアリ)

・選別の際に色彩選別機、石取り機を使用しており、異物などの混入はほとんどありません

・規格外品のため、安価で出品させて頂きます

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※ご質問ございましたら遠慮なく連絡ください 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類 商品の状態: 新品、未使用