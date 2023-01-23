『GADORO STAY HUNGRY コーチジャケット【希少】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 07時 58分に出品され03月27日 07時 58分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日本武道館のワンマン『四畳半から武道館』が決まった宮崎出身のラッパー GADORO (ガドロ)のコーチジャケット。



フロントの左胸にマイクライフ。

バッグには自身の信条である STAY HUNGRY (地に根を張って常にハングリーで居たい) のグラフィックが描かれたデザイン。





※ KING OF KINGS 2017 にて、本人ブラック着用





【カラー】

ブラック



【素材】

ナイロン 100%

裏地 ポリエステル 100%



【サイズ】

表記 L

着丈 69.5cm

肩幅 48cm

身幅 58cm

袖丈 62cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GADORO

STAY

HUNGRY

コーチジャケット【希少】