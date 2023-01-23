『DMM 4Kモニター 43インチ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 17時 21分に出品され03月16日 17時 21分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DMM.make モニター ディスプレイ DKS-4K43DG3

43インチ/4K/HDR/IPSパネル



【付属品】

本体

リモコン

電源コード



Used品ですので目立った傷などは見当たりませんが多少の擦り傷や汚れなどはございます。ご理解いただける方のみでお願い致します。

動作に問題なくご到着後、すぐにご利用頂けます。

梱包たのメル便での配送となります。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 42～46インチ