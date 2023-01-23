『Supreme Spellout Embroidered TrackJacket【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 04時 46分に出品され03月26日 04時 46分に終了予定です。即決価格は19,624円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Spellout Embroidered Track Jacket



Sサイズ 新品未着用



SUPREME 24Y WEEK5の商品になります。





【サイズ】

Sサイズ

着丈 66

身幅 70

裄丈 85

肩幅 58





- ブランド: SUPREME

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- 内側のデザイン: ライニングあり

- 背面デザイン: SUPREMEロゴあり

- 裾のデザイン: ドローコード付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

Spellout

Embroidered

TrackJacket