『《正規品》送料込 ヴィクトリノックス 赤 ガーメント・拡張機能付スーツケース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 15時 09分に出品され03月18日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊本頁ではスーツケースのみ出品しております＊

＊別頁で本スーツケースと同シリーズ同色キャリーオンバッグを出品しています＊



2005年9月にビクトリノックス国内店舗で新品で購入したビクトリノックの拡張機能付き ガーメントバッグ付き 赤色ソフトスーツケースです。

別頁で出品している同キャリーオンバッグとセットで購入し使用していました。

複数回使用した為、コスレやシールを剥がした後のヨゴレ等使用感ございますのでご了承下さい。

なお、ジッパーの動作や車輪の回転に問題はありませんが、1箇所ジッパー持ち手が欠損しています。場所は拡張用のジッパー持ち手部分です（写真20）



保証書は購入頂いた際に参考で同梱致します。

また、ケース背面にシリアル番号が記載されたカードが入っております。



ガーメントバッグにはハンガーに掛けた状態で3着分のスーツ等の服を仕舞う事が出来、到着後はガーメントのままフック（ガーメントバッグ内にフックを仕舞えるジッパー式のポケットあり）を出してクローゼットに掛けることができる為、旅行先で大変重宝しました。



また、巾着タイプの袋も付いています。

荷物の分別用や靴を入れて活用頂けます。



追加仕様としては、ジッパーを開けることによった拡張する（奥行が5cm広がる）タイプとなっておりますので、出先で荷物が増えた場合でもかなり多くの荷物をスーツケースに入れ運ぶ事が出来、大変重宝しました。



フロントにはマチは薄いのですがポケットがあり、出先のガイドブックやちょっとした印刷物等入れておくことが出来ます。

スーツケース中には荷物止め用にベルトがあり、預入時等のケース内での荷物崩れを防ぐ事が出来ます。



- 仕様: ジッパー式拡張タイプ

- 寸法: 高さ60cm 幅47cm 奥行28cm／拡張時33cm ＊実測となります／実測からの算出となりますが、容量は通常時78リッター・拡張時93リッターとなります

- 付属品: ガーメントバッグと小物入れバッグ

- 色: 赤

- 素材: ナイロン

- キャスター: 2個キャスター

- ポケット: 外側ポケットあり、内側ポケット2箇所あり



送料込みの為価格を高めに設定しております事をご了承願います。

ご検討宜しくお願い致します。



カラー...赤

サイズ...3〜7泊



#VICTORINOX

#ビクトリノックス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ビクトリノックス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 《正規品》送料込 ヴィクトリノックス 赤 ガーメント・拡張機能付スーツケース