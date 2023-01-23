『Jicco 2Pac リバーシブル MA-1 ジャケット 5XL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 10時 24分に出品され03月21日 10時 24分に終了予定です。即決価格は11,037円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Jicco 2Pac リバーシブル MA-1 ジャケット (ブラウン/グリーン) [並行輸入品]





Jiccoの2PacリバーシブルMA-1ジャケットです!!

USA直輸入品!デッドストックアイテム



サイズ

5XL【着丈/80cm】【身幅/79cm】【袖丈/62cm】【肩幅/64cm】





サイズ寸法に関しまして、平置き計測のため多少の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

※ご注意※

※デッドストック品につき、新品未使用品でございますが、長期在庫、長期展示や経年劣化等の理由により、若干の汚れ、ダメージ、色落ち、日焼け等がある場合がございます







サイズ...4XL(5L)以上

カラー...カーキ/オリーブ

人気モデル...MA-1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 4XL(5L)以上

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Jicco

2Pac

リバーシブル

MA-1

ジャケット

5XL