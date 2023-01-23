『PALTO チェスターコート 46【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 04時 48分に出品され04月30日 04時 48分に終了予定です。即決価格は10,919円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な素材】

ウールを主成分とした高級感のある生地を使用しており、暖かさと快適さを提供します。



【イタリア製】

イタリアの職人による丁寧な仕立てで、スタイルと耐久性が両立しています。



【洗練されたデザイン】

シンプルでありながらエレガントなチェック柄が特徴で、ビジネスシーンやカジュアルな場面にも適しています。



- ブランド: PALTO

- 製造国: イタリア

- 素材: ウール75%、ナイロン25%、レーヨン51%、ポリエステル55%、レーヨン45%

- 色: ネイビー、ブラック

- デザイン: チェック柄

- スタイル: チェスターコート



サイズ46



個人保管につき、神経質な方はご遠慮ください。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PALTO

チェスターコート

46