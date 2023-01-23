『ルイヴィトン モノグラム ヴァヴァンPM ハンドバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 17時 13分に出品され03月08日 17時 13分に終了予定です。即決価格は32,175円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #ヒロショップレディース

型名···ヴァヴァン

【ブランド】 LOUIS VUITTON

【ジャンル】 ショルダーバッグ

【サイズ】

縦: 20cm

横: 19cm

マチ: 8cm

【ランク】AB

【シリアル番号】SD0042

【コンディションの備考】

[外側] ハンドルにシミあります(小)。

[内側] 綺麗 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン モノグラム ヴァヴァンPM



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