『ノースフェイス ダウンコート ブラック メンズL【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 21時 42分に出品され04月22日 21時 42分に終了予定です。即決価格は14,608円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】



□商品名：





ノースフェイス ダウンコート ブラック メンズL



□カラー：



ブラック



□サイズ：



"着丈111

身幅59

肩幅51

袖丈64"





※素人採寸のため、誤差はご了承願います。



状態：リペアあり

古着ですが目立った汚れはなく、まだまだ使用可能です。



★当方はたばこは吸っておらず、ペットもいないです。

中古品にはなりますので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。





プロフィール特典ありますので

ぜひプロフィールをご覧いただき、

コメントしてください(˃̵ᴗ˂̵)！



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21 287 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス ダウンコート ブラック メンズL