『Apple TV第4世代 HD MHY93J/A【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 22時 25分に出品され04月12日 22時 25分に終了予定です。即決価格は7,160円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apple TV (第4世代) HD

モデル番号：A1625

発売年：2021年

色：ブラック

容量：32GB



【内容】

・本体

・リモコン（第2世代）

・電源コード

・箱



出品前に動作確認とリセットを行っており、動作に問題はございません。



どうぞよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル