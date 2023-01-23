『NCT127 YUTA ユウタ 悠太 87点 トレカ まとめ売り⑤【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 07時 27分に出品され03月16日 07時 27分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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NCT 127 YUTA 悠太 ユウタ

トレカやグッズのまとめ売り※バラ売り不可

おまけは写真に写しておりません。



・アルバム封入トレカ

・mu-mo特典/店舗特典

・MD付属トレカ

・本国ライブトレカ/本国ペンミトレカ

・マスタートレカ

・NCT127 beyond live ONLINE FANMEETING

OFFICE : Foundation Day

ARチケット YUTA



大切に使っていただける方にお譲りいたします◡̈♥︎



ずっとスリーブに入れて保管しておりましたが、

種類によってはこちらの手元に届いた時から、

擦れや傷など初期難の目立つものがございます。

全て海外製品ですのでご理解の上ご購入ください。



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Walk 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 新品、未使用

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