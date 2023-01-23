『「未使用」NEW BALANCE CM 1700 LN 27cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 22時 32分に出品され03月28日 22時 32分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



ニューバランスのスニーカー CM1700になります。



サイズは27cmで幅が狭めらしいです。



試し履き等もしておらず。確認のために出して保管していました。



適当な箱で発送いたします



購入後相手都合の不愉快なキャンセルが入ったため再出品です。

質問などがありましたらコメント前にお願いいたします。





置き場所がなくなってしまったため出品いたします。



モデル名...1000番台 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 「未使用」NEW

BALANCE

CM

1700

LN 27cm