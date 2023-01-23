『令和5年 コシヒカリ30kg【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 31分に出品され03月29日 15時 31分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 令和5年のお米です。



穀物銘柄···コシヒカリ



状態···玄米



山口県からの発送となります。



1袋 30㌔の商品となります。



玄米となりますので、ご自身で精米をお願いします。



保管は24時間涼しいところで保存しております。



製品、飲食に問題ありませんが、3N限定でよろしくお願いします。



値下げ・送料に関する質問はお答えできかねます。



直接のお渡しはしておりません。



その他、商品に関するご質問待ちしております。



量···30kg



銘柄···コシヒカリ



種類···新米



種類···玄米



銘柄···コシヒカリ 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類 商品の状態: 新品、未使用