『KRILE & YSHTOLA HOODIE VAULTROOM パーカーXL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 04時 54分に出品され03月08日 04時 54分に終了予定です。即決価格は16,560円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



ff14のクルルとヤシュトラとvaultroomのコラボパーカーになります。

二度と手に入らないものになり、レアな紫色となっております。



sizeXL

身丈 70.0cm 身幅 63.5cm 肩幅 61.5cm 袖丈 64.0cm



付属品のステッカーもつきます



発送までお時間いただきます。



すり替え防止のため、購入後の返品はお断りしております。



カラー···パープル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ KRILE

&

YSHTOLA

HOODIE

VAULTROOM

パーカーXL