『【新品】LOVERARY BY FEILERドアップテディポーチペアセット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 02時 21分に出品され03月28日 02時 21分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品】LOVERARY BY FEILER

ラブラリーフェイラー ドアップテディポーチペアセット



可愛らしい「ドアップテディ」「ドアップテディガール」がデザインされたミニポーチセットです♪

①ドアップテディミニポーチ

②ドアップテディガールミニポーチ



【公式サイト抜粋】

「ラブラリー バイ フェイラー」で大人気のドアップテディ商品がリニューアルして登場。

【RENEWAL POINT】

ファスナーのチャームをリボン型からラウンド型（ロゴ入）に変更しました。



L字開閉のファスナーで、中身の出し入れがスムーズにできるデザイン。さりげなく内ポケットも備えているので、鍵やコインなどを分けて収納できます。小物の収納に便利な一品です。



〔背面柄〕なし

〔開口部〕ファスナー式

〔内ポケット〕オープンポケット×1（背面裏）



【PATTERN CONCEPT】

DO UP TEDDY（ドアップテディ）

～Let’s smile together! ～

ドイツの森に住んでいるクマの男の子“ラブラリーニコ”。ちょっぴりいたずら好きだけど、ニコニコ笑顔の魔法で、みんなを元気にする天才！おどけたドアップの顔に思わず笑っちゃう。



DO UP TEDDY GIRL（ドアップテディガール）

～Let’s smile together! ～

ドイツの森に住んでいるクマの女の子“ラブラリーニナ”。森で一番のおしゃれさん。かわいいもの、楽しいことが大好き！思わず笑顔になっちゃうワクワク、ドキドキを見つけに行こう。





画像掲載のショッパーも折り畳み同封します。元から折れ目や傷がありますので予めご了承をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

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FEILERドアップテディポーチペアセット