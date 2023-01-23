『HENRY BEGUELIN ブラウン ワンハンドル レザー バッグ キャメル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 13時 10分に出品され03月20日 13時 10分に終了予定です。即決価格は11,800円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中からご覧頂きありがとうございます！



こちらは平日発送の商品となります！

お急ぎの方はご注意下さい！



⭐︎アイテム

エンリーベグリン henry beguelin ハンドバッグ ワンハンドル レザー 茶色 ブラウン ワンショルダー



バッグ 通勤バック 通学バック

レザー 本革 カジュアル



シンプルなデザインでビジネスから

カジュアルまで幅広く活用頂けます✨

ポケットも多くて便利です♪



⭐︎サイズ



下幅18.5cm

上幅 23.5cm

高さ15cm

奥行(マチ)6cm



持ち手の高さ10cm





素人採寸おおよそです。

着画はお断りいたします。



⭐︎状態

目立った傷汚れなし

よく見ると小傷はありますが

使用感が少なく状態も良いです。

まだまだこれからご使用頂けます✨



⭐︎カラー

ブラウン 茶色 キャメル





⭐︎素材

レザー(本皮)





☆購入先

大手インターネット中古リユースショップ

大手中古リサイクルショップ店舗

大手中古リユースショップ店舗



●素人検品はしておりますが、シミ、汚れなど小さなものは見落としがある可能性もございます。

その点ご了承いただける方のみ、ご検討お願いいたします。



〇梱包

アパレルは簡易包装にて圧縮し、

コンパクトにしておりますことご了承下さい。

その他はプチプチと簡易包装にて、発送致します。



こちらは平日発送のみとなります為、お急ぎの方やお届け日を指定したい方はご注意下さい。





※ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



カラー···ブラウン

D-0014 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンリーベグリン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ HENRY

BEGUELIN

ブラウン

ワンハンドル レザー

バッグ キャメル