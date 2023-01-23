『Needles S.C. Army Shirt Back Sateen【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 19時 52分に出品され03月27日 19時 52分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品名

Needles S.C. Army Shirt - Back Sateen - Olive / S

NEEDLESタグ付き



●状態

新品未使用

コットンバックサテン生地を使用した定番のシャツジャケットです。

スタンドカラーに2つのフロントポケットというシンプルなデザインで、今季はミリタリーテイストのコットンサテン生地を使用し、一年を通して活躍するライトな仕上がりです。

左胸のパピヨン刺繍がアクセントになります。



●サイズ

S



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Needles

S.C.

Army

Shirt

Back

Sateen