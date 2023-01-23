『大特価・新品 Dyson ダイソン ヘアドライヤー HD08ULFBBNENT【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 08時 27分に出品され04月22日 08時 27分に終了予定です。即決価格は14,590円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●メーカー ダイソン

●型番 HD08ULFBBNENT

●人気カラー ブラック/ニッケル

●新品定価 ¥39,900(税込)

●商品説明



速乾。過度な熱ダメージを防ぎ、なめらかな髪に。

【速乾性】2.4㎥/分ものパワフルな風量と風圧をバランス良くコントロールし、髪を速く乾かします。

【過度な熱による髪の乾かしすぎから守る設計】過度な熱から髪を守り、コントロールされた風で髪表面の水分をすばやく取り去ります。

【何千万ものマイナスイオンを放出¹】Air Multiplierテクノロジーで生成した高圧・高速な風で、マイナスイオンを髪に届けます 。

【髪の水分量を守る】髪の乾かしすぎを防ぎ、髪本来のツヤや、なめらかさを守ります。

【なめらかツール】なめらかで均一な風速で髪を揃えながら乾かし、シルクのような指ざわりに仕上げます。

【ワンタッチで着脱できるマグネット式アタッチメント】360度回転できるので、お好みに合わせて風向きを簡単に変えられます。

【シンプルモデル​】1つのアタッチメント付き。憧れのツヤ髪で、新しいわたしへ。



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★在庫残り1点で他のフリマサイトでも出品している為、無くなり次第終了いたします！ 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダイソン