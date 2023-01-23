『ツイストランタンハンガー ステイクハンガー ランタンハンガー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 21時 50分に出品され04月02日 21時 50分に終了予定です。即決価格は10,686円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐ご観覧ありがとうございます。

こちらの商品はハンドメイドになります。



⭐️⭐️2本セットでの出品になります。



⭐️支柱は□10mmをツイスト加工、ランタンハンガー部は□7mmをツイスト加工し、磨きをかけインパクト大のランタンハンガーになります。



⭐️真鍮ブラシで磨きゴールドと焼け具合が絶妙にかっこいいですよ☆





⭐️サイズは写真をご覧下さい。

支柱は約99センチ2本です。





⭐️テーブルと同時購入の場合は、同梱でこちらの送料分を引けますので、ご購入前にコメント下さい。



★ハンドメイドの為、色ムラ、反り、隙間、加工の際のきず、多少のズレはご理解ください。



★ツイストは一本一本ねじりの加減が違う為、同じ物は作れません！なので気に入った物がありましたら、ご検討お願い致します(^^)



★支柱の先は鋭角にとがっている為、ケガには十分注意して下さいm(_ _)m



★★★ 材質は鉄なので、使用してるとサビはでるかと思います。

簡易的なサビ止めはしていますが、サビが出た場合は真鍮のワイヤーブラシなどで、磨いていただけると光沢も戻るかと思います。キャンプギアのメンテも楽しみの一つですよね(^^)





★発送は、プチプチを2重にしての簡易的な梱包になります。

ご理解のほどよろしくお願い致します。





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ネイティブアメリカン 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>ライト・ランタン 商品の状態: 新品、未使用

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