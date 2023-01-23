『TIGHTBOOTH T/Cウェザーマウンテンパーカー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 17時 44分に出品され03月15日 17時 44分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TIGHTBOOTH2020AWのマウンテンパーカーです。

状態良いです。



肩幅 約70cm

身幅 約70cm

袖丈 約65cm

着丈 約74.5cm



表地：ポリエステル 65% 綿 35%

裏地：ポリエステル 100%

別布：ポリエステル 100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TIGHTBOOTH

T/Cウェザーマウンテンパーカー