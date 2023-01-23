『新品 POLENE ポレーヌ Numero Dix ショルダ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 07時 02分に出品され03月19日 07時 02分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Polene ポレーヌ NumeroDix エディション ショルダーバッグ テクスチャード グレー

モノクローム トープ テクスチャード レザー「ヌメロ ディックス」は、デザインの並置された曲線を強調する半月型のフォルムを採用しています。

2 つの異なるサイズのストラップ (106 cm と 128 cm) が付属しており、このバッグは、クロスボディ、肩、肘に曲げるなど、さまざまな方法で着用できます。



寸法: 24.5 X 20.5 X 7.5 cm

フルグレインテクスチャードカーフレザー。

100%ベルベットマイクロファイバー裏地。

調節可能な2本のショルダーストラップ（106cmと128cm）が付属しています。

ジッパー開閉と内側にフラットポケット。



シンプルなデザインは学生や大人ピッタリに合わせます。通学、通勤、旅行など色々なシーンで、季節を問わず自由に使えるバックパックです



沖縄県、北海道などの離島地域への発送は送料1500円を追加させていただきます。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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