『【美品・期間限定出品】ReFa ビューティックドライヤー スマート ホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 05時 43分に出品され03月24日 05時 43分に終了予定です。即決価格は14,030円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品・期間限定出品】ReFa リファ

ビューティック ドライヤー スマート ホワイト



購入時期 2024年3月



2024年製

ギャランティカード・保証書付き（1年間）



即購入大歓迎です！



急ぎのため、期間限定で出品しております。





ReFa BEAUTECH DRYER SMART RE-AN-02A（ホワイト）

ブランド：ReFa ReFa BEAUTECH

仕様：冷風 風量切替 速乾 折りたたみ可

風量：0.9 m3/分

温風温度（℃）：85.0 ℃

消費電力（W）：1150.0 W

コード長さ（m）：1.7 m

重量（g）：475.0 g

色：ホワイト系 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: リファ