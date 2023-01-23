『小紋 京友禅 七五三 十三詣 黒地 正絹 反物【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 12時 25分に出品され03月14日 12時 25分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
作家物、一級技能士手縫いの加賀友禅の振袖
¥ 391600
《美品》帯No.117&102 2本おまとめ買い 振袖用 袋帯 六通 正絹
¥ 8970
付下げ 花模様に鳥 裄67 着物 正絹 紋なし 袷 広衿 RK-2538
¥ 10764
可愛い振袖 単品 白ピンク紫
¥ 9594
小紋 じゅらく帝王紫 金彩 刺繍 葡萄茶色 正絹 反物
¥ 13150
浴衣 有松鳴海絞り 蔓 花弁 花模様 着物 053w p
¥ 16263
アンティーク帯 刺繍 御所車に花 黒
¥ 9750
小紋 型染め 可愛い花模様 裄 66 着物 正絹 しつけ糸 広衿 RK-2493
¥ 7644
「値下げ交渉ＯＫ！」洗える ポリエステル 小紋 セット Ｃ５６４
¥ 9204
セール中★美品★着物セット つけさげ 字模様 一つ紋 紫 シンプル 大人っぽい
¥ 18960
新品 浴衣 セット 浴衣セット ゆかた 大人 レディース Y4-76 ネイビー
¥ 10904
黄金糸 小紋 花兎 角倉 動物 柄八掛 正絹 X179
¥ 14650
袋帯 佐賀つづれ織 綴れ 銀糸 菊 桔梗 NO-1286
¥ 11570
訪問着フルセット【164】正絹 入学式 披露宴 【訪問着、袋帯、帯締め、帯揚げ】
¥ 17512
名古屋帯 美品 逸品 ホリヒロシ さん 落款 うさぎ 鞠 縮緬 正絹
¥ 14520
全通の袋帯 柄表裏 新品 未使用 美品 珍しい帯 正絹 結婚式 振袖 お茶席
¥ 11375
一点物 高級 名門きぬたや 藤娘 振袖 フルセット
¥ 112320
値下げ交渉ＯＫ！地空き 泥染本場大島紬 セット 正絹 Ｃ４９８
¥ 10920
落札価格13400円
979 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！