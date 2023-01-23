『小紋 京友禅 七五三 十三詣 黒地 正絹 反物【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 12時 25分に出品され03月14日 12時 25分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正絹

長さ 13m以上

幅 38cm



状態は良好かと思います。

個人の自宅保管品ご理解いただける方のご購入お願いいたします。



製造の際に染め試験等で使用するために反物奥の一部生地を切り取りされていることがありますが、仕立て等には問題ないため、画像や文章記載はしておりません。



完璧な新品をお求めの方、神経質な方、細かいことが気になる方はお控えくださいませ。



T6390 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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