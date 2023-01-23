『LOUIS VUITTON ヴィトン モノグラム スピーディ35 M41524【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 22分に出品され03月18日 20時 22分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ブランド

LOUIS VUITTON （ルイヴィトン）



★商品名

モノグラム スピーディ35



★型番

M41524



★シリアル・製造番号





★サイズ





状態

数年前に国内販売店で購入しました。

半年間程度使用したため多少の使用感があるかと思います。型崩れや擦れ汚れなどあります。ファスナー破れ、サイドタグなし、トアル地はがれなど現状 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOUIS

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スピーディ35

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