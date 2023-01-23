『【即日発送】グッチ☆GUCCI ハンドバッグ シェリーライン A4収納可【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 21時 30分に出品され03月07日 21時 30分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GUCCI グッチ ハンドバッグ トートバッグ ワンショルダーバッグ シェリーライン



人気のあるシェリーラインの使いやすいトートバッグです(^^)

大容量に荷物をいれることができます！



⭐︎サイズ

マチ 13㎝

高さ 21.5㎝

横 35〜38㎝



⭐︎状態

角スレやキャンバス部にダメージありますが、目立つダメージはないかと思います。



⭐︎素材

レザー×キャンバス



⭐︎デザイン

外側 ポケット×1

内側 ファスナーポケット×1

オープンポケット×1



追加のお写真希望の場合はお気軽にコメントいただければと思います。



カラー...ベージュ ブラウン

グッチ/柄/詳細...キャンバス

グッチ/柄/種類...GG柄系



オールドグッチ シェリーライン GG ホースビット トートバッグ



グッチ 柄/詳細...キャンバス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【即日発送】グッチ☆GUCCI ハンドバッグ シェリーライン A4収納可