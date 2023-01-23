『UNDERCOVER FRGMT MA-1 Black size3【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 20時 49分に出品され03月20日 20時 49分に終了予定です。即決価格は61,113円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Undercover × FragmentのMA-1です。

着用機会があまりなかったため、クローゼット整理のため出品します。



カラー:ブラック

サイズ:サイズ3

状態:

2〜3度着用の後クローゼットで保管していたのでリブに毛玉などもなくかなり良い状態かと思います。





※確実に正規品となりますので、返品等は致しかねます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アンダーカバー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ UNDERCOVER

FRGMT

MA-1

Black

size3