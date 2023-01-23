『【復刻・良品】90s USA製 ALPHA社 B-15C MOD 38 MA-1【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 13時 57分に出品され04月01日 13時 57分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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90s USA製 アルファ ALPHA 復刻 B-15C MOD

アメリカ製 ネイビー 紺



size 38

肩幅48cm身幅60cm着丈60cm後ろ着丈55cm

袖丈61cm



ウール＆コットン中綿のしっかりとした雰囲気の良い作りです。アメリカ製のアルファ、B-15C MODのフライトジャケットです。



・いわゆる68モデルのアルファのMA-1と同様の作り、しっかりとしたナイロン生地と程よく厚手のウール＆コットン中綿で重厚感あるつくりになってます。



■状態

リブにダメージがありますが、その他程よくエイジングが進でおり、使用に差し支えるようなダメージは無く、まだまだ着用していただけます♪ 画像を御確認ください。



■商品説明

完全限定で販売され、即完売し、流通量も少なく、激レアなプレミアジャケットです。



⭐︎即購入OKです⭐︎



ペット等は飼っておらず暗所で丁寧に保管していますが、中古品になりますので（未使用品でも）ご理解いただける方の購入をお願いします（ ; ; ）

また傷や汚れもよくチェックしておりますが素人目なので神経質な方はご遠慮ください。



【商品についてのお問い合わせ】

着用頻度や購入時期についての質問には基本的にお答えできかねます。

出品数が多い為、全てを正確に把握することができませんので予めご了承くださいませ。



※着用者のサイズ感を教えてくださいなどの体型に関する質問にはお答えできかねますので実寸をご参考くださいますようお願いいたします。



※出品前に検品しておりますが、稀に見落としのある場合がございます。

ご購入前に添付画像から詳細をご確認いただき、

ご不明な点はお気軽にお問合せください。

ご質問なき落札後のクレーム等は応じかねますのでご了承ください。



■購入場所■

ブランドリユース店 大手リサイクルショップ



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ALPHA社

B-15C

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38

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