『Nike ナイキ バスケ ウィンドブレーカー 上下セット M,L 日本未発売 新【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 45分に出品され03月30日 17時 45分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナイキ メンズ ジャケット＆ブルゾン アウター Nike Mens Starting 5 Woven Basketball Jacket Pants



セットアップ



日本未発売



新品



カラー: Smoke Grey



サイズ:M(パンツ) L(ジャケット)



(注意)

上下でサイズが違うので寸法でご判断下さい。

USサイズで更にLoose Fitの為かなり大きめです。



ジャケット(L)

身幅:67 着丈67(cm/平置き)



パンツ(M)

ウエスト37-48 股下75 丈105(cm/平置き)



多少の誤差はあるかもしれませんのでご了承下さい。



一応バスケットボール用となっていますが、もちろんどんなスポーツや運動 普段着でも問題ありません。



サイズが上下ちがうのでご希望でしたら別売り可能ですが、ジャケット¥13800 パンツ¥12800になります。



最初からはだかのまま売られている物になります。当方もこのままの状態でビニール製の袋に入れ発送します。



あまりに細かい方や神経質な方はご遠慮下さい。



ナイキ バスケット ウィンドブレーカー セットアップ 上下セット バスケットブルゾン ボトムス 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>ウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ