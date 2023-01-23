『【良品】COACH コーチ ビジネスバッグ ブリーフケース オールカウレザー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 16時 38分に出品され04月27日 16時 38分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 COACH コーチ オールドコーチ ビジネスバッグ ブリーフケース オールカウレザー メンズ レディース





収容能力があり、ポケットがたくさんあるので分別していろいろ入れられます。とても格好よく、シンプルかつ機能的なデザインで躍動的に使用出来るかと思います。

作りもしっかりしており、長く使えます。



素人採寸で

タテ 31cm(ハンドル部除く)

ヨコ 43cm

マチ 8cm

ハンドル 5cm

ショルダーベルト 87〜132cm



ポケット 多数

キーロック付



素材は、COACHコーチオリジナルのグラブタンレザー(GLOVE-TANNED COWHIDE)だと思います。



状態に関して、ダメージは無いものの 外観にスレが多少あります。これはクラブタンレザーのシボ無し加工によりスレが付きやすい為でご承知下さい。内面は角スレ汚れなしでとても綺麗です。細かく状態を気にされる方はご購入をお控えください。



無駄のないデザインが、グラブタン・レザーの豊かな風合いを際立たせています。非常に柔らかい革が使われていて、柔らかいのにあまり伸びたりもしません。



スマートに見えても 詰め込めば大容量になるので、大変便利です。



色はブラウン、一つは持っておきたい定番カラー。季節を選ばずに使える、落ち着いた上品な色合い。





他にもこちらのハッシュタグ

#太郎のメンズウェア特売コーナー

をご覧いただきますと、新品未使用品〜良品までのお買い得商品が揃っておりますので、ぜひご覧ください。



#太郎のメンズウェア特売コーナー

#COACH #コーチ #オールドコーチ #ショルダーバッグ #メンズファッション #レディースファッション #旅行カバン #ポールアンドジョー #ジルスチュアート #PORTER #LANVIN #LANCEL #BVLGARI #dunhill #PaulSmith #ArnoldPalmer #VALENTINO #CASTELBAJAC #bally #tumi #Samsonite #renoma #ビジネスバッグ #クラッチバッグ

等の品をお求めの方必見です

c0861-087

. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【良品】COACH

コーチ



ビジネスバッグ

ブリーフケース オールカウレザー