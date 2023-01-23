『エクストララージ XLarge パーカー センターロゴ刺繍 デカロゴ M〜L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 49分に出品され03月19日 06時 49分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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———◆商品詳細◆———



○商品名



【入手困難】X-LARGE パーカー センター刺繍ロゴ 黒 M〜L 希少 太アーム ゆるダボ



その他パーカー→#古着屋LIEN_パーカー



○ポイント



・ビッグシルエット

・プルオーバー

・即完品

・ビッグロゴ

・EMBROIDERY GRAFFITI





○カラー



ブラック 水色



○サイズ【平置き】(cm)



表記:M

実寸:M〜L



肩幅ー53

身幅ー55

袖丈ー59

着丈ー66



※生産国やメーカーでサイズ感が

異なります。実寸サイズを必ず

ご確認ください。



※素人採寸のため誤差はご了承ください。





○コンディション

・状態良好

・多少の使用感ありますが、

古着の味としてお楽しみください^ ^

まだまだたくさんご着用いただけます。



※ 使用感は個人差があります。

気になる所は質問していただき、

ご納得の上ご購入ください。





○素材



コットン ポリウレタン ポリエステル



———————————





#古着屋LIEN_XLARGE





#古着屋LIEN_取扱商品





No.98903600





当SHOPでは菅田将暉、在原みゆ紀、小松奈々、常田大希、あいみょんさんのような古着好きが好むヴィンテージ商品やレトロ古着を取り扱っております。最近では90s後期-00sのファッション、Y2Kにハマる古着も取扱い始めております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エクストララージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ エクストララージ XLarge パーカー センターロゴ刺繍 デカロゴ M〜L