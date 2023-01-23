『B Yohji Yamamoto 長袖カットソー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 08時 28分に出品され04月23日 08時 28分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 出品134 21 B Yohji Yamamoto 長袖カットソー

商品の説明

正規店にて購入致しました。

20SS/2シルケット天竺/レイヤードカットソー

商品の詳細

肩幅51.5㎝

身幅55㎝

着丈81㎝

袖丈55㎝

表示サイズなし

ご不明な点がございましたらコメント下さい。



柄・デザイン···無地



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ B

Yohji

Yamamoto

長袖カットソー