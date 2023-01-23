『ルイヴィトンシュプリーム キーポル バンドリエール45 ボストンバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 17時 35分に出品され05月05日 17時 35分に終了予定です。即決価格は396,000円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン

【商品名】ボストンバッグ キーポル・バンドリエール45

【カラー】レッド

【素材】エピレザー

【シリアル】BA2137

【型番】M53419

【金具】シルバー金具

【サイズ】

W約45cm x H約27cm x D約20cm

表記サイズ：

【仕様】

開閉式：ファスナー

【付属品】ショルダーストラップ 鍵 カデナ ポワニエ

保存袋 箱

【説明】ルイヴィトン シュプリームコラボ キーポル・バンドリエール45です。取り外し可能なショルダーストラップもついて機能的です。超希少品です。

【商品の状態】中古品。汚れやダメージ無し。あっても目立たない程度。色変とかは見当たりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ルイヴィトンシュプリーム

キーポル

バンドリエール45

ボストンバッグ