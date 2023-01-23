『ブルックスブラザーズ カシミアセーター【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 16時 33分に出品され04月21日 16時 33分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブルックスブラザーズのカシミヤVネックセーターです。

色はレッドです。屋内で何回か試着しましたが、外では着用していません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ブルックスブラザーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ブルックスブラザーズ カシミアセーター