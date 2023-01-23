『【人気】アークテリクス スコーミッシュフーディー XSサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 16時 02分に出品され03月21日 16時 02分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆ブランド

arcteryx アークテリクス



◆アイテム

Squamish Hoody アークテリクス スコーミッシュフーディー



◆素材

Tyono（TM）30ナイロンで作られた最先端の高耐風性素材を使用



◆カラー

ブルー



◆サイズ メンズXS

肩幅 45cm

胸囲53cm

着丈60cm

袖丈58cm



※素材の性質上、多少の誤差はご了承ください。



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



▽注意事項

・商品画像につきまして、撮影の条件・ご覧いただいている環境等によって、商品の色・見え方が異なる場合がございます。



・検品には十分注意しておりますが、微細な部分は見落とす場合もございます。予めご容赦願います。



・あくまで中古品ということにご理解の程、宜しくお願い致します。



#超メルカリ市セール



肩幅···45cm

身幅···53cm

袖丈···58cm

着丈···60cm



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【人気】アークテリクス

スコーミッシュフーディー

XSサイズ