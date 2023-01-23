『値下！STELLA McCARTNEY ミニクロスボディ ショルダー バッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 19時 25分に出品され03月12日 19時 25分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 初めまして、多数の商品の中からご覧下さり有難う御座います。



STELLA McCARTNEY ステラマッカートニー トートバッグ パンチングロゴ



サイズ

約W(上)25(下)23cm×H 22cm×D 7.5cm

ショルダー高さ:約86-138cm (取り外し可能、調節可能ストラップ)

素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります。 ご了承ください。



写真は実物の写真です。



並行輸入品 保存袋/タグ付き。

自宅保管をしていましたので神経質な方はご遠慮ください。

箱はありません。ブランドの保存袋に入れてしっかり梱包してお送りします。



独自のルートにより格安仕入れが可能です。

最近とても失礼なコメントなどもあったりしますので、そう言った方にはブロックなどの対処を取るようにします。



ご覧いただきありがとうございます^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 値下！STELLA

McCARTNEY

ミニクロスボディ

ショルダー

バッグ