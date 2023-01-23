『DOLCE &GABBANA レザージャケット ドルガバ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 11時 30分に出品され03月13日 11時 30分に終了予定です。即決価格は14,550円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品について】

・DOLCE &GABBANA ドルガバ

・レザージャケット

・44サイズ



着丈67

肩幅41

身幅46

ウエスト幅41



目立った傷汚れないものの折りじわアリ



※写真には無い傷や汚れ、劣化等の見落としがある可能性があります。

※付属品は写真に載っているもので全てになります。

※プロフィール欄を必ずご覧いただきますようお願い致します。



発送はなるべく最短で行っておりますが、場合によっては2〜3日後のご対応になる可能性があります。

その他、ご質問等ありましたらお気軽にコメントください。



気持ちの良いお取引ができるよう心がけておりますので何卒よろしくお願い致します。





カラー···ブラック



レザー素材···羊革(シープスキン/ラムスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DOLCE

&GABBANA

レザージャケット

ドルガバ