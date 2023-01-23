『【STUSSY】オレンジ×イエローロゴ刺繍 裏起毛 プルオーバーパーカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 03時 01分に出品され04月20日 03時 01分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】

STUSSY ステューシー

オレンジ×イエローロゴ刺繍

裏起毛

プルオーバーパーカー



●正面中央に、

"STUSSY"の文字が

オレンジ×イエローで

刺繍デザインされた

プルオーバーパーカー。



●秋冬に大活躍するアイテム！



●生地は裏起毛。



●ストリート、スケーター好きにも

オススメです。



★色:アッシュグレー



★サイズ:L

着丈:約69.0cm

身幅:約65.0cm

袖丈:約68.0cm

肩幅:約53.0cm



★素材:コットン 80％ ポリ 20％



★コンディション:数回着用、美品

紐穴部分に小さな傷、しみあり。

左袖部分に小さなしみあり。

よく見ないとわからない程度です。

若干使用感ありますが、

全体的に綺麗な状態です。



状態:5段階で【4】

1 難あり

2 染み、汚れあり。

3 一部染み、目立たないほつれ、色褪せ。

4 数回着用、綺麗。

5 新品未使用。



※自宅保管、非喫煙、ペット無し。



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必ずご確認いただき、

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□質問などございましたら、

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よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【STUSSY】オレンジ×イエローロゴ刺繍 裏起毛 プルオーバーパーカー