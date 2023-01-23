『かなとさま専用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 32分に出品され03月20日 01時 32分に終了予定です。即決価格は25,900円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き有難うございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)。

PRADA 1BG439 ZKI カナパ 2way 現行モデル



内側チャックサイドには高級サフィアーノレザーをさりげなく配置し生地デザインはボーダー仕様でとてもかわいいデザインです。



2019年頃ハワイ免税店にて購入

S～Lと使用してきましたが、軽量でかさばらず、入れ込み過ぎずこのSサイズが現代ニーズにもマッチしており、とてもしっくりきました。

カラーは黒で通年コーデも合わせやすいです。



カナパ シリーズは昔から大ファンで様々なモデルをコレクションしておりました。

人気モデルの為、偽物シリーズも多く出回っている商品です。



メルカリあんしん鑑定利用を付けていない商品はご注意ください！！

鑑定利用分お値引き対応も可能です。

ご検討よろしくお願い致します。



その他のグレー色 PRADA 1BG439 ZKI 出品しております(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)。

↓

#にこ…♡バック♡



【型番】1BG439 ZKI



【サイズ】W27cm×H19cm×D15cmハンドル高さ：約12cm

ショルダー長さ：約77cm-130cm※社外品となります。



【重量】約580g



【色】NERO ブラック/ゴールド金具



【付属品】写真の通り



【状態】写真確認お願い致します。

USED品となりますので製品特有のシワやカメラ撮影に映りにくい使用感やわずかなよごれ、底鋲など数ミリ以下のスレございますがメンテンナンスしながら大切に使用しておりました。

私感になりますが全体的に状態も良と思います。



※全ての状態を完璧に画像や説明欄でお伝えすることは困難です。神経質な方は購入ご遠慮下さい。



最後までお読みいただきだきありがとうございました。(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)



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カラー...ブラック

プラダ/型名...カナパ

プラダ/バッグサイズ...S

プラダ/柄/種類...サフィアーノ



プラダ カナパ PRADA 2way ショルダーバック 1BG439 ストライプ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ かなとさま専用