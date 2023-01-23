『wrangler 24mjz 70s size42【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 21時 30分に出品され03月19日 21時 30分に終了予定です。即決価格は19,032円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 70sくらいの24mjzです。

サイズは42で着やすいサイズ感です。

着丈56

身幅54

肩幅50

袖丈61



USA製

TALONジップ



襟に強めのダメージございますが、全体手には目立った汚れなど無く綺麗な状態です。



⚠️古いものになりますので神経質な方はご購入をお控えください。



wrangler

ラングラー

リーバイス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ラングラー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ wrangler

24mjz

70s



size42