『sony WF-1000XM4【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 13時 57分に出品され03月22日 13時 57分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年11月にバッテリー不良のため、

SONYにて新品交換した物になります。

1000xm5のサブ機で使用していたため、

使用頻度30回くらいです。

目立った傷等はございません。

本体のみになります。



お時間をいただければ、実家に箱と付属のイヤーピースを取りに帰り、+1500円でお付けすることも可能です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー