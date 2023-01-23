『えみこ様専用オーダーページ ちびスト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 17時 06分に出品され03月17日 17時 06分に終了予定です。即決価格は9,328円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●オーダー内容●ちびスト

✔︎刺繍入り黒パーカー

West 2300円

✔︎刺繍なし白Tシャツ

1400円

✔︎黒白バケハ 1700円

✔︎ケミカルウォッシュジャケット＆ズボン＆カラフルパーカー（緑）セット

4000円

✔︎選べるズボン

12 千鳥 900円

✔︎モコモコパーカー パール付き

白

緑 2100円×2



おまとめ割−150円

合計14350円

⚠︎商品完成しましたらコメント欄でお知らせします。必ずいいねを押してお待ち下さい。

⚠︎必ず完成後ご購入ください。

長くお待たせしてしまい申し訳ないです（ ; ; ）

どうぞ最後までよろしくお願い致します。



グループ名···WEST.(ジャニーズWEST)



メンバー名···神山智洋 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用